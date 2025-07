Oltre 160 ragazzi della diocesi forlivesi a Roma per il Giubileo dei Giovani

Sono piĂą di 160 i ragazzi della diocesi di Forlì-Bertinoro che prenderanno parte al Giubileo dei Giovani, in programma a Roma dal 28 luglio al 3 agosto, nell’ambito dell’Anno Santo 2025 dal titolo “Pellegrini di Speranza”. Un’esperienza di fede, incontro e condivisione che coinvolgerĂ migliaia di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: ragazzi - diocesi - roma - giubileo

Verso Roma per il Giubileo dei giovani: 320 ragazzi della diocesi di Firenze in cammino con l’arcivescovo Gambelli - Firenze, 25 luglio 2025 – Davvero un bel gruppo. Saranno 320 i ragazzi della diocesi di Firenze, insieme ad una quindicina di sacerdoti e religiosi come accompagnatori, che parteciperanno dal 28 luglio al 3 agosto al Giubileo dei giovani con Papa Leone XIV.

Settanta ragazzi della diocesi pronti a raggiungere Roma per il Giubileo internazionale dei giovani Vai su X

Saranno 355 i giovani accolti nella diocesi di Terni-Narni-Amelia nei giorni in preparazione al Giubileo dei Giovani a Roma. 200 ragazzi saranno accolti... Vai su Facebook

Oltre 160 ragazzi della diocesi forlivesi a Roma per il Giubileo dei Giovani; Giubileo: sono 150 i giovani della Diocesi in viaggio verso Roma; Al Giubileo dei Giovani 4200 pellegrini ambrosiani.

Verso Roma per il Giubileo dei giovani: 320 ragazzi della diocesi di Firenze in cammino con l’arcivescovo Gambelli - Tra pellegrinaggi a piedi lungo la via Francigena, catechesi e accoglienza internazionale, anche Scandicci apre le porte a 2. Come scrive msn.com

Giovani dal sudafrica, botswana ed eswatini si preparano per il giubileo dei giovani a roma - Il giubileo dei giovani 2025 coinvolge 160 ragazzi da Sudafrica, Botswana ed Eswatini, che affrontano difficoltà economiche e burocratiche ma si preparano con fede e iniziative locali per vivere un’es ... Scrive gaeta.it