Okafor sei mesi con Conte hanno restituito al Milan un altro giocatore Il Giornale

A Napoli è stato una meteora. Noah Okafor, arrivato in prestito dal Milan per raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia, non è mai riuscito a entrare nei piani di Antonio Conte. Appena 36 minuti giocati in quattro spezzoni di partita, nessuna presenza da titolare e una condizione fisica spesso rivedibile. Nemmeno nei momenti di emergenza l’allenatore ha deciso di puntare su di lui, preferendogli sistematicamente altre soluzioni. Una comparsa silenziosa, sparita dai radar già da marzo. Ieri ha segnato due gol al Liverpool e Il Giornale (e non solo) oggi scrive di lui. Leggi anche: Allegri insegna il calcio semplice al Liverpool di Slot: 4-2 (Okafor due gol non li segnava dalla prima comunione) Dopo sei mesi da comparsa a Napoli, Okafor si gioca la conferma a Milano (Il Giornale). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Okafor, sei mesi con Conte hanno restituito al Milan un altro giocatore (Il Giornale)

