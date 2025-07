Ok il dazio è giusto | Von der Leyen trova l’intesa con Trump al 15 per cento Meloni | accordo positivo

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno raggiunto il tango agognato accordo sui dazi: saranno fissati al 15%. Lo annunciano Donald Trump e Ursula von der Leyen al termine del loro incontro in Scozia oggi 27 luglio 2025. Il meeting decisivo è andato in scena nella tenuta da golf del tycoon a Turnberry sulla costa sud-ovest della Scozia. Trump: accordo positivo per tutti. “Abbiamo buone notizie, abbiamo raggiunto un accordo positivo per tutti. È probabilmente l’intesa mai raggiunta, al di là del commercio”, l’annuncio del presidente americano. “L’Ue acquisterà dagli Stati Uniti energia per 750 miliardi di dollari, investirà negli Usa per altri 600 miliardi di dollari oltre alle somme già investite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

