La deputata Alexandria Ocasio-Cortez fece scalpore quando si presentò al Met Gala del 2021 con un abito di stilista recante la scritta “ Tax the Rich ” (Tassare i ricchi) stampata sul retro. Quattro anni dopo, sta ancora saldando il conto, scrive il New York Times. Ocasio-Cortez aveva pagato personalmente circa 1.000 dollari per noleggiare l’abito e gli accessori. Ma secondo un rapporto pubblicato venerdì dal Comitato Etico della Camera, composto da membri di entrambi i partiti, il pagamento iniziale non rifletteva il valore reale di mercato, violando così le regole della Camera dei Rappresentanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ocasio-Cortez e il vestito ‘Tax the Rich’ del Met Gala 2021: dovrà pagare migliaia di dollari

