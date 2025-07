Una stagione buona quella appena conclusasi, la prima con la maglia del Lipsia, per Antonio Nusa, fatta di 5 gol e 8 assist in 40 partite, per un giocatore che in effetti non ha per ora mai dimostrato di avere una spiccata propensione per il gol. Quella doppietta all’Italia, con la maglia della Norvegia, nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali deve però aver colpito molti estimatori in giro per l’Europa, compresa una Roma che lo sogna come pezzo da novanta per l’attacco di Gasperini. Gli ostacoli però non mancano, dal prezzo di mercato ad una concorrenza ogni giorno più folta. Il Lipsia chiede 35 milioni, il Liverpool ha i soldi di Luis Diaz. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Nusa fa gola, e non solo alla Roma: un ricco Liverpool guida la concorrenza