Nuovo terremoto bianconero | non vuole più allenarsi

Caos completo tra le fila del club e svolta in casa bianconera: il calciatore rifiuta di allenarsi Situazione esplosiva: dopo due addii pesanti c’è un terzo nodo da dover sciogliere. Il calciatore infatti ha comunicato di non volersi più allenare con la squadra. Newcastle su Wissa, il calciatore rifiuta di allenarsi (Lapresse) – calciomercato.it In casa Brentford il clima è caldissimo. Il club londinese ha salutato Thomas Frank, tecnico danese che ha portato il club in Premier League, portandolo sempre ad una tranquilla salvezza. Ora però, dall’addio dell’allenatore, scelto dal Tottenham come nuova guida e da quello di Bryan Mbeumo, uno dei giocatori più rappresentativi, acquistato dal Manchester United, sembra essersi verificato un vero e proprio terremoto tra le fila delle ‘Bees’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nuovo terremoto bianconero: non vuole più allenarsi

