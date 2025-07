Nuovo spinoff di intervista col vampiro | data di uscita e personaggio crossover

Nel panorama delle produzioni televisive ispirate all'universo di Anne Rice, si prospetta un nuovo capitolo che espande ulteriormente il franchise. La piattaforma AMC ha infatti annunciato l'arrivo di Anne Rice's Talamasca, uno spin-off della serie Interview with the Vampire. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio, denominato Immortal Universe, che comprende già due serie di successo: Interview with the Vampire e Mayfair Witches. la nuova produzione come ponte tra le serie dell'universo. il ruolo della Talamasca nell'universo degli show. Anne Rice's Talamasca rappresenta il terzo titolo televisivo ambientato nel medesimo universo narrativo.

