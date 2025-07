Nuovo spettacolo di timothy olyphant in arrivo | ecco cosa aspettarsi

Il panorama delle produzioni televisive di Timothy Olyphant si arricchisce di nuovi progetti che consolidano il suo ritorno nel mondo dello spettacolo dal vivo. Dopo aver concluso la stagione di Justified: City Primeval nel 2023 e aver dedicato del tempo a ruoli in animazione, l’attore si prepara a tornare protagonista su schermo con due serie molto attese. La prima, Stick, ha debuttato su Apple TV+ con grande successo, mentre la seconda, Alien: Earth, rappresenta un importante passo nel genere sci-fi horror. il nuovo progetto televisivo di timothy olyphant dopo stick: anteprima di alien: earth. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo spettacolo di timothy olyphant in arrivo: ecco cosa aspettarsi

