Nuovo bomber hanno scelto Vlahovic | certificato l’addio alla Juve

Le ultime sul futuro prossimo del serbo, fuori dal progetto dei bianconeri Vlahovic e l'addio alla Juventus, questione non di giorni ma di settimane. Difficile pensare a una permanenza del serbo a Torino per un'altra, anzi ultima stagione da separato in casa. Nel 2026 ci sono i Mondiali e vivere un'annata ai margini o quasi potrebbe essere controproducente. Non c'è alcun dubbio, meglio cambiare aria adesso. Ha offerte da Turchia e Arabia, ma il classe 2000 di Belgrado vuole restare nel calcio che conta.

Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: sempre più probabile l’addio a fine stagione? I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: importanti aggiornamenti sulle mosse del club.

Vlahovic è sempre più destinato all’addio alla Juve: ha mercato in questi due campionati, ma c’è un fattore che spaventa i potenziali acquirenti! La situazione - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic va verso l’addio alla Juventus alla fine della stagione. Piace a questi due campionati, ma c’è un “nodo” che blocca la cessione.

Addio di Dusan Vlahovic: Juventus a un bivio - Separazione in vista La Juve si prepara a un possibile addio di Dusan Vlahovic. Secondo alcune fonti di mercato, il centravanti serbo, il cui contratto scade nel 2026, non ha trovato un accordo per il rinnovo, rendendo la sua partenza sempre più probabile.

Come riferito da Tuttosport, la Juventus sta pensando di rescindere il contratto di Vlahovic. L'ex Fiorentina è ormai un separato in casa, sui social non ha mostrato alcuna voglia di abbandonare la nave ma intanto i bianconeri intendono risolvere quanto prima l

Allegri ha scelto il nuovo bomber: l'annuncio è arrivato - Il tecnico rossonero rompe gli indugi sul mercato: ecco chi potrebbe essere il nuovo centravanti nel suo Milan

Vlahovic verso l'addio alla Juventus, summit decisivo a Torino: atteso l'agente, il Milan ci prova ma i bianconeri non fanno sconti - L'agente Ristic atteso in città per trattare la cessione: il Milan non molla, ma la Juve non fa sconti.