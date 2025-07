Nuovi asfalti nel paese e nelle frazioni

In arrivo nuovi asfalti a Terricciola e nelle frazioni. L'amministrazione comunale ha approvato un piano di manutenzione straordinaria delle strade da 146mila euro. lavori – progettati dal settore tecnico comunale – sono stati pianificati a seguito di sopralluoghi mirati e riguarderanno quei tratti stradali in cui si sono evidenziati ammaloramenti significativi del manto, fessurazioni e buche. Il piano – viene spiegato – è stato reso possibile grazie all'utilizzo di risorse interne al bilancio comunale, già disponibili e pronte per essere attivate. Un'opportunità concreta per dare avvio a un intervento da tempo atteso.

