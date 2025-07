Nuova perturbazione torna l' allerta

Arpal ha emesso l'allerta gialla per temporali sul levante della regione (Zona C) dalle 2 alle 10 di lunedì 28 luglio 2025. Sul resto della regione si segnala bassa probabilità di forti temporali."Tra questo pomeriggio e questa sera - spiega Cristina Capacci - si assisterà a un aumento della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - perturbazione - torna - temporali

Maltempo in Emilia Romagna: allerta meteo gialla e nuova perturbazione in arrivo - Bologna, 5 maggio 2025 – Notti decisamente più fresche e rischio temporali anche forti: prosegue la forte instabilità meteo che interessa l’Emilia Romagna.

Maltempo, in arrivo una nuova perturbazione e l'allerta gialla - Il tempo instabile sarà ancora protagonista nelle prossime ore e al bel sole delle ore mattutine farà seguito qualche temporale, che potrà avere anche forte intensità in diverse zone del Lazio e della provincia di Frosinone.

Perturbazione in arrivo sul Piacentino, allerta gialla dalla mezzanotte del 20 maggio - Perturbazione in arrivo sul Piacentino, allerta gialla dalla mezzanotte del 20 maggio. A diramarla la protezione civile dell’Emilia-Romagna, con un avviso valido su tutto il territorio provinciale dalla mezzanotte del 20 maggio fino alla mezzanotte del 21 maggio.

Nuova perturbazione, torna l'allerta https://ift.tt/Gh84JLR https://ift.tt/ckXb4un Vai su X

Mentre nel Nord-Italia è in arrivo una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali in diverse regioni, al Centro e al Sud prosegue l’emergenza caldo con temperature anche superiori ai 40 gradi centigradi. Il Ministero della Salute ha quindi emanato un Vai su Facebook

Nuova perturbazione, torna l'allerta; Torna il maltempo: piogge e temporali al centro nord, allerta gialla in otto regioni; Meteo, allerta maltempo per forti temporali: ecco dove e quando. Le previsioni.

Torna il maltempo, allerta in tutta la regione - Attenzione alle piene dei fiumi tra Bolognese, Romagna e ferrarese ... Lo riporta rainews.it

Maltempo: temporali da Nord a Sud, allerta gialla in 12 regioni. Le previsioni meteo - Rovesci e temporali: una perturbazione atlantica in arrivo dall'Europa centrale portera', a partire dalle prossime ore, un netto peggioramento del tempo sull'Italia. Come scrive msn.com