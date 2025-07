Il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di richiesta di sospensiva presentata dal gestore di alcune farmacie comunali rispetto all’iter in corso per la realizzazione di una nuova farmacia a Sesto, nell’area della stazione ferroviaria, a poca distanza dalla futura Casa di ComunitĂ Hub in costruzione. Sede, dunque, particolarmente appetibile e dagli alti introiti prevedibili visto che il distretto socio-sanitario sarĂ un polo di riferimento per l’intera area metropolitana. L’ordinanza che non concede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di tutta una serie di atti portati avanti dal Comune per la nuova farmacia è di pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova Farmacia, interviene il Tar: "L’iter in corso può andare avanti"