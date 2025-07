Nuoto Thomas Ceccon scalda il motore e avanza in semifinale nei 50 farfalla ai Mondiali

Qualificazione per le semifinali dei 50 farfalla uomini in gestione per Thomas Ceccon. Il fuoriclasse veneto ha iniziato così la sua avventura ai Mondiali 2025 di nuoto a Singapore. Nella vasca da 50 metri asiatica c’era curiositĂ su quello che il campione olimpico dei 100 dorso avrebbe mostrato. Un ingresso al penultimo fatto alla “Ceccon”, ovvero gestendo. Per tutti gli altri atleti sarebbe molto complicato pensare di tenersi qualcosa nel corso di un 50 metri, ma per l’azzurro non è così. In questo modo è arrivato il 23.06 della mattina iridata, entrando nel novero dei migliori sedici con l’ottavo crono dell’overall. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon scalda il motore e avanza in semifinale nei 50 farfalla ai Mondiali

