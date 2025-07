Nuoto risultati batterie Mondiali | Martinenghi parte forte brilla la 4×100 sl Ceccon si nasconde

Andata in archivio la prima mattinata di batterie dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie  nella World Aquatics Championships Arena a Singapore. Un day-1 in cui il programma è iniziato dalle batterie dei 200 misti donne in cui per l’Italia non sono arrivate grandi notizie. Sara Franceschi e Anita Gastaldi, esordiente in una rassegna iridata, non sono riuscite a centrare l’accesso alle semifinali, nuotando rispettivamente il 21° e 22° crono di 2:12.91 e di 2:13.07. Entrambe le azzurre sono rimaste piuttosto distanti dai loro migliori crono. A svettare è stata l’australiana Tara Kinder in 2.09. 🔗 Leggi su Oasport.it

