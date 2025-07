Nuoto parlano gli azzurri d’argento Ceccon | Rammarico per l’oro; D’Ambrosio | 477 che non mi aspettavo

L'Italia si è piazzata seconda nella finale della staffetta 4×100 stile libero maschile dei Mondiali 2025 di nuoto: gli azzurri conquistano l'argento e firmano un gran tempo, tanto da essere amareggiati per non aver vinto con questo crono nelle loro dichiarazioni a Rai 2 HD. Lorenzo Zazzeri: " Siamo stati veramente bravi, abbiamo fatto un tempo, direi, incredibile, è veramente di spessore mondiale. Ci dispiace solo un po' che ormai stiamo facendo l'abbonamento all'argento, però il trend è super positivo e stiamo continuando a crescere. Io sono molto contento di questo gruppo ". Thomas Ceccon: " E' un tempo con cui si vince quasi sempre, quindi sì son contento, ma forse mi spiace di più per l'oro mancato, però comunque noi abbiamo fatto una staffetta incredibile, meno di così, anche visti parziali e cambi, non si poteva fare, infatti abbiamo abbassato sei decimi dal nostro personale.

nuoto - azzurri - argento

