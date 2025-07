Nuoto Lukas Maertens beffa Short di 2 centesimi ed è oro mondiale nei 400 sl De Tullio non sfigura

Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore si disputano oggi le prime finali della rassegna iridata, con l’Italia che spera di essere fin da subito protagonista. La sessione serale (pomeriggio italiano) si è aperta con la finale dei 400 stile libero maschili, conquistata da Lukas Martens al termine di una gara dal finale imprevedibile. La finalissima è partita subito con il ritmo alto imposto proprio dal tedesco, in testa dopo le prime due vasche. A metà gara si è creato poi un terzetto formato dal teutonico, seguito dall’australiano Samuel Short e dal sud coreano Woomin Kim. I tre si sono poi giocati il successo nell’ultima vasca, con Martens che si è preso il primo oro mondiale in 3:42?35, beffando Short che ha chiuso in 3:42?37. 🔗 Leggi su Oasport.it

