Nuoto Ludovico Viberti

Ludovico Viberti ha chiuso al terzo posto (dopo la riammissione di Nicolò Martinenghi) la seconda semifinale dei 100 rana maschili dei Mondiali 2025 di nuoto: l’azzurro ha nuotato in 58?89, terzo crono assoluto, a 0?65 dal miglior tempo del cinese Qin Haiyang, primo in 58?24. L’azzurro ha mostrato la propria soddisfazione per l ‘ingresso in finale ai microfoni di Rai 2 HD. L’ analisi della sua prestazione: “ Sono molto contento, domani sarà una bella finale. Un anno esatto fa ho perso lo spareggio a Parigi, oggi è stata un po’ una rivincita tra virgolette, ci ho pensato a lungo a quello spareggio ed oggi sono felice, un anno dopo, di aver centrato la finale mondiale “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Ludovico Viberti: “Me la gioco con i migliori, una rivincita dopo lo spareggio perso a Parigi”

