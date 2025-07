Nuoto, la pratese Biagi conquista anche l'argento in Macedonia del Nord.

Prato, 27 luglio 2025 ‚ÄstL' Italia del nuoto ha chiuso nelle scorse ore il Festival Olimpico della Giovent√Ļ Europea (svoltosi a Skopje, in Macedonia del Nord) con diciassette medaglie complessive. E due di queste sono¬†state conquistate da una nuotatrice di Prato: si tratta della giovanissima Sofia Biagi. Dopo aver trionfato nei 400 stile, √® stata infatti capace di agguantare anche la seconda piazza negli 800.¬†La quindicenne pratese, allenata da Marco Marsili per la H.Sport Firenze, √® arrivata in questo caso seconda dietro la¬†francese Rosalie Mesmacque, facendo registrare un crono di 8'55"27. Per Sofia, che lo scorso marzo si era oltretutto laureata campionessa italiana nella 3 km durante i campionati italiani giovanili di Riccione, il bottino di medaglie raggranellato¬†a Skopje rappresenta un ulteriore trampolino di lancio in vista del futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

