L’ Italia ha concluso la staffetta 4×100 stile libero femminile in settima posizione, al termine di una finale vinta dall’Australia con il crono di 3:30?60. La squadra italiana, composta da Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini e Chiara Tarantino, è stata per metà gara in lotta per il bronzo mondiale, prima di essere superata nella frazione finale. Le azzurre hanno chiuso l’ultimo atto con il crono di 3’35?18, siglando il nuovo record italiano, al termine di una finale disputata al livello delle migliori nazioni. Queste le loro dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Sara Curtis: “È una soddisfazione troppo grande, sinceramente ho un po’ sognato quando ho visto Chiara in terza posizione, le altre erano decisamente molto forti però anche noi ci siamo date da fare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, la 4×100 sl si migliora fino al record italiano. Sara Curtis: “È solo l’inizio”