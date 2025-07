Nuoto la 4×100 sl si mantiene al vertice con un D’Ambrosio in più E se verrà recuperato Miressi…

La 4Ă—100 stile libero maschile non smette di stupire e conferma, anche ai Mondiali di Singapore 2025, di essere una delle certezze assolute del nuoto italiano. Con una gara di straordinario spessore, il quartetto formato da Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo conquista una prestigiosa medaglia d’argento, la terza consecutiva a livello iridato, nuotando in 3’09”58, nuovo record italiano. Un risultato che certifica l’ennesima presenza sul podio mondiale – la quarta consecutiva per l’Italia nella specialità – e che allunga una striscia di successi iniziata nel post-Covid: argento olimpico a Tokyo 2021, bronzo mondiale a Budapest 2022, argento mondiale a Fukuoka 2023, argento a Doha 2024 e adesso ancora argento a Singapore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, la 4Ă—100 sl si mantiene al vertice con un D’Ambrosio in piĂą. E se verrĂ recuperato Miressi…

