Nuoto la 4×100 sl femminile centra l’obiettivo della finale ai Mondiali 2025

In finale senza rubare l'occhio. È stata questa la sensazione che ha lasciato la 4×100 stile libero femminile in questa mattinata di batterie, primo giorno dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella World Aquatics Championships Arena di Singapore il quartetto tricolore è rientrato nel novero della top-8 qualificante per l'atto conclusivo, ma dal punto di vista cronometrico bisognerà cercare qualcosa di diverso. Una staffetta che già dalla frazione d'apertura di Sara Curtis non è stata così brillante. La piemontese ha nuotato 53.59, lontana dagli standard d'eccellenza a cui ha abituato, a mezzo secondo dal suo record italiano.

Pallanuoto femminile, Brizz Nuoto e Cosenza vittoriose nel primo match dei play-out in Serie A1 - Vanno in archivio le sfide valide per gara-1 delle finali play-out della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: vittorie interne per Brizz Nuoto e Cosenza, che si portano ad una sola vittoria dalla salvezza ed il conseguente accesso alla Conference Cup 2025-2026, mentre rischiano la retrocessione in Serie A2 e sono spalle al muro Lazio ed Ancona.

Nuoto di fondo, 10 km femminile rinviata a domani: cosa è successo nei Mondiali a Singapore - Bisognerà attendere. Alle 02.00 italiane era prevista la prima gara dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore.

L'appuntamento, dunque, è per domani all'1.30 con la gara maschile e alle 4.

Storica medaglia d'argento per l'Italia nei Mondiali di Nuoto Artistico 2025! Le azzurre Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato una magnifica medaglia d'argento nella finale del duo libero femminile ai Mondiali di Nuoto Artistico 2025, un ris Vai su Facebook

