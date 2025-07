Nuoto in tv oggi Mondiali 2025 | orari semifinali e finali 27 luglio programma streaming italiani in gara

Oggi, domenica 27 luglio 2025, inizia il Mondiale 2025 di nuoto tra le corsie. La World Aquatics Championship Arena di Singapore ospiterà fino al 3 agosto le gare che assegneranno i nuovi titoli iridati. L’ Italia, come sempre, spera di recitare un ruolo da protagonista già nel day-1 che propone le prime quattro finali. Saranno le batterie però ad aprire il programma odierno, prima della sessione serale (pomeriggio italiano) che assegnerà le medaglie. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI NUOTO DALLE 13.00 Saranno tanti gli azzurri che, già dalla mattina, proveranno ad ottenere l’accesso alle finali iridate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto in tv oggi, Mondiali 2025: orari semifinali e finali 27 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Europei di Nuoto Artistico, Italia super: arrivano tre argenti dalle finali della seconda giornata - Funchal, 3 giugno 2025 – A seguito del bronzo vinto ieri dall’Italia del Nuoto Artistico, agli Europei i n svolgimento a Funchal, arrivano altre tre medaglie nella seconda giornata di finali di oggi.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi in finale senza forzare! De Tullio e Viberti fanno ben sperare. Finali dalle 18.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18.00 per la prima sessione di finali del Settecolli 2025.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi avanzano in scioltezza. Alle 18.00 le finali - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11.55: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18.

#azzurrapratonews #nuoto 15-19 luglio 2025 FINALI REGIONALI DI CATEGORIA Formazioni staffette e momenti dei cinque giorni di gare che concludono la stagione 2024-2025, fatta eccezione per Vannucchi M. E Cecconi L. qualificati per gli italiani estivi di

Los Angeles 2028-Il Nuoto Si Terrà Dal 22 al 30 Luglio: Medaglie Finali Dei Giochi In Vasca

