Il Nuoto Sub Faenza conquista il 15° posto nella classifica generale del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Lunga disputatosi nello scorso fine settimana a Riccione. Ad arricchire il palmares manfredo sono state le medaglie di Penelope Sangiorgi e di Mattia Pini e la conferma che Alberto Fabbri parteciperà al Campionato italiano. Allo Stadio del Nuoto la spedizione di nuotatrici e i nuotatori faentini delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi guidata dagli allenatori Marco Fregnani e Fabrizio Zani ha visto Penelope Sangiorgi (categoria Cadette, 2007) salire sul secondo gradino del podio nei 100 metri dorso e piazzarsi quarta nei 200 dorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto. Faenza, quindicesimo posto in vasca lunga ai regionali

