Numeri positivi per la grande mostra sull' Impressionismo nel Castello | buona la prima

MESAGNE - Primo mese di apertura per la Grande Mostra “Negli anni dell'Impressionismo, da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertà”, curata da Isabella Valente, docente nell'Università di Napoli Federico II, e primo obiettivo raggiunto in gran scioltezza. Ieri sera, sabato 26 luglio, alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

