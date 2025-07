di Marco Magi L’incontro tra due diverse classicitĂ , per una notte di stelle al Lerici Music Festival, che approda stasera, alle 21, alla Fortezza Firmafede di Sarzana. La musica sinfonica e la musica per cinema, due linguaggi che il Novecento ha saputo sintetizzare verso nuovi percorsi espressivi, e che Pinchas Zukerman, mito vivente del violinismo moderno e grande direttore d’orchestra, presenterĂ nella sua doppia veste con la Filarmonica Toscanini. Il noto musicista, 77 anni compiuti il 16 luglio, affronterĂ il Quinto Concerto per violino e orchestra di Mozart, e dirigerĂ la Toscanini anche nella Settima Sinfonia di Beethoven. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notti di stelle al Lerici Music Festival. Zukerman, mostro sacro del violino