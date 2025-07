Notte di caos in Venezia lancia un cartello stradale nei fossi dopo averlo sbattuto per terra e contro i cassonetti VIDEO

Un’altra notte insonne per i residenti della Venezia, l'ennesima dall'inizio dell'estate. Così come accaduto anche in altre occasioni, gruppi di giovani hanno tenuto svegli gli abitanti del quartiere fino all'alba con comportamenti incivili come documentato in un video registrato intorno alle 4. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Maltempo in Friuli Venezia Giulia: frane e disagi nella notte, prosegue l'allerta gialla - La situazione meteorologica in Friuli Venezia Giulia rimane instabile a causa della depressione che insiste sull'Italia settentrionale.

Devasta la stanza e lancia oggetti contro tutti, arrestato a Venezia dopo una notte di follia in albergo - Un uomo è stato arrestato a Venezia per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver danneggiato arredi in un hotel del centro storico.

Scassinano una casa nel cuore di Venezia e fuggono sui tetti: arrestati due stranieri nella notte - Due uomini arrestati a Venezia per tentato furto in abitazione. Colti in flagrante, saranno rimpatriati dopo l'espulsione.

