Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival | ottima la seconda serata e code per visitare le location

Tempo di lettura: 2 minuti Ottima la "seconda" della tredicesima edizione de "La Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival", che si conclude questa sera nel centro storico di Benevento. Tra i tanti eventi in calendario, grosso interesse ha suscitato la cerimonia di consegna del "Premio Janara", celebrato ieri sera in Piazza Federico Torre a Benevento e che è stato assegnato a personalità di provato valore e prestigio che si distinguono con successo per originalità, professionalità, creatività, ingegno in vari ambiti, quali sociale, cultura, informazione, spettacolo, sport, management, imprenditoria, scienza, economia, istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale.

