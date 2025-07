Notte bianca un’ondata di energia e desiderio Esulta l’assessore al Turismo Giacanella

Entusiasmo, colori e note, ma anche chalet gremiti per una ’Notte bianca dei desideri’ che si è trasformata in un grande successo. "Un’incredibile ondata di energia, sorrisi, abiti bianchi e desideri sussurrati al mare. La spiaggia di Falconara Marittima si è trasformata in una festa indimenticabile grazie a voi, tantissima gente, la musica dei mitici 90 Mania e un’atmosfera che ci porteremo nel cuore per tanto tempo – commenta all’indomani un soddisfatto assessore alla Cultura e al turismo Marco Giacanella –. Grazie a chi ha partecipato, a tutte le persone impegnate nell’organizzazione, a chi ha cantato e danzato fino a tardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte bianca, "un’ondata di energia e desiderio". Esulta l’assessore al Turismo Giacanella

Salerno, Busitalia Campania potenzia il servizio in occasione della “Notte Bianca 2025” - Nel weekend del 5 e 6 luglio, navetta speciale attiva fino a notte fonda. In vista della tredicesima edizione della “Notte Bianca”, in programma tra sabato 5 e domenica 6 luglio nella zona orientale di Salerno, Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane) ha annunciato il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, con l’attivazione di una navetta dedicata su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro - Pontedera, 17 maggio 2025 – Una manifestazione d’interessi per individuare soggetti idonei alla progettazione, gestione e realizzazione della Notte Bianca 2025.

La Notte Bianca dell'Eur 2025 - Dal 20 al 22 giugno torna la Notte Bianca dell'Eur 2025: tre giorni di cultura, spettacolo e condivisione per riscoprire la bellezza del territorio.

#cdc CDC Noi c’eravamo — Notte Bianca Porcari 2025 Una serata magica, un record di presenze, un'ondata di energia e passione. E noi della CDC Dance & Fitness Academy eravamo lì, protagonisti con il nostro calore, entusiasmo ed emozione. Abbiamo Vai su Facebook

In migliaia per la Notte bianca di Salerno, un'energia collettiva contagiosa - Una città gremita di persone, un'energia collettiva contagiosa, ma soprattutto un segnale concreto di ripartenza economica per il cuore pulsante del ...