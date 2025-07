Notizie dal mondo ASviS nasce la Scuola Futuri e Sostenibilità | i giovani si preparano al cambiamento

Vi riproponiamo il testo sulla Scuola Superiore dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) – del Comitato presieduto da Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS dell’8 luglio 2025. Il percorso di alta formazione UniversitĂ di Catania-ASviS, nell’ambito di Ecosistema Futuro, intende formare 50 giovani ad affrontare le grandi transizioni e le incertezze globali attraverso la costruzione di scenari di lungo periodo.  Come possiamo affrontare i grandi cambiamenti del nostro tempo? Quali competenze servono per guidare le trasformazioni che ci attendono? Per rispondere a queste domande nasce la prima edizione della Scuola di alta formazione “Futuri e Sostenibilità ”,  promossa dalla Scuola Superiore dell’UniversitĂ di Catania e organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  (ASviS) con l’obiettivo di formare giovani capaci di orientare il cambiamento, affrontare la complessitĂ e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: asvis - scuola - giovani - notizie

“Approfondimenti” dal mondo ASviS, Scuola: indicazioni 2025 più centrate sulla persona, ma il legame con la sostenibilità va rafforzato - La lettura critica del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 4  – Comitato Scientifico presieduto dal prof.

Il documento ASviS su giovani e futuro: così la scuola può prepararli al cambiamento - Una riflessione sulla condizione giovanile, tra disuguaglianze attuali e sfide per il domani, con una panoramica di strumenti e buone pratiche che gli istituti scolastici possono mettere in campo per formare cittadini attivi.

Ultima chiamata per costruire il futuro! Hai ancora tempo per candidarti alla Scuola di Alta Formazione “Futuri e Sostenibilità ”: le iscrizioni sono state prorogate fino al 30 luglio! In un mondo attraversato da profondi cambiamenti climatici, sociali ed economici, Vai su Facebook

Notizie dal mondo ASviS, nasce la Scuola “Futuri e Sostenibilità ”: i giovani si preparano al cambiamento; Il documento ASviS su giovani e futuro: così la scuola può prepararli al cambiamento; Premiate le scuole: “Sono un’iniezione di fiducia per lo sviluppo sostenibile”.

Il documento ASviS su giovani e futuro: così la scuola può prepararli ... - Il documento ASviS su giovani e futuro: così la scuola può prepararli al cambiamento Responsabilità editoriale di ASviS 23 maggio 2025, 10:56 ... Segnala ansa.it

Giovani in fuga: è ora di sbloccare un sistema lavorativo e culturale stagnante - Cercano lavoro migliore, qualità della vita e spazi che li valorizzino. Riporta ansa.it