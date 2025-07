non solo storia e naftalina la cappella espiatoria diventa contemporanea

Una guida completa per scoprire tutto ciò che la riguarda e la collega ai principali luoghi della città . E poi mostre, storiche e di arte contemporanea, letture per i bambini, corsi per gli insegnanti. Perché oggi non è solo un importante monumento storico, ma un vero e proprio cantiere di cultura e di memoria. A 125 anni dal regicidio a Monza di Umberto I, la Cappella Espiatoria è sempre più una fucina di attività , sia legate all’evento per cui è sorta sia per sviluppare legami più forti con il territorio. Così al momento è in lavorazione la prima guida completa del monumento, con l’obiettivo di pubblicarla entro quest’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

