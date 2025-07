Non rispetta le regole della comunità terapeutica | disposto il ritorno in carcere

Nella serata di venerdì 25 luglio, i carabinieri della Stazione di Mesola hanno arrestato un uomo di 46 anni, ospite da alcuni mesi di una comunità terapeutica del territorio, dove era sottoposto agli arresti domiciliari. L'uomo, di origini partenopee

