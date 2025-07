Non riescono a tornare a riva a causa della forte corrente | tre uomini salvati a Punta Aderci VIDEO

Tre bagnati sono stati salvati in mare nella tarda mattinata di oggi a Punta Aderci, Vasto, grazie al tempestivo soccorso dei bagnini della Lifeguard e del personale della guardia costiera di Vasto. I tre poco, prima di mezzogiorno, si sono trovati impossibilitati a rientrare a riva a causa del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: riva - causa - salvati - punta

Donna non riesce a tornare a riva a causa del mare ingrossato, tratta in salvo dai bagnini - Nei giorni scorsi sono stati effettuati altri salvamenti in acqua e uno di questi a Pescara. A intervenire sono stati i bagnini degli Angeli del Mare Rescue Italy Fisa (federazione italiana salvamento acquatico) che sono chiamati ogni giorno a essere operativi su molte spiagge italiane in.

Non riescono a tornare a riva a causa della forte corrente: tre uomini salvati a Punta Aderci [VIDEO] https://ift.tt/yqT91Bp https://ift.tt/cnhJE0R Vai su X

Un bambino di 5 anni, insieme alla nonna, è stato trascinato a quasi 4 chilometri dalla costa di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, a causa del vento e della corrente. L'intervento della Guardia costiera ha evitato il peggio. Un militare si è tuffato in mare Vai su Facebook

Non riescono a tornare a riva a causa della forte corrente: tre uomini salvati a Punta Aderci [VIDEO]; Rischiano di annegare nel mare mosso, tre bagnanti salvati a Punta Aderci. ¬ęDeterminante il coraggio del bagnino; PUNTA ADERCI: SALVATI TRE BAGNANTI, CONDIZIONI MARE PROIBITIVE, BANDIERA ROSSA.

Vasto: salvati tre uomini nelle acque di Punta Aderci - Salvataggio in mare in Abruzzo: tre uomini in difficoltà mentre facevano il bagno davanti alla riserva di Punta Aderci, a Vasto (Chieti) ... Secondo msn.com

PUNTA ADERCI: SALVATI TRE BAGNANTI, ‚ÄúCONDIZIONI MARE PROIBITIVE, BANDIERA ROSSA‚ÄĚ - 50 circa, sono stati tratti in salvo tre bagnati grazie al tempestivo soccorso dei bagnini della Lifeguard e del personale della Guardia Costiera di Vasto, impo ... Segnala abruzzoweb.it