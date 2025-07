Non poteva che aprire Topalovic la nuova era dell’Inter U23

Topalovic ha segnato il primo gol in assoluto nella storia dell’Inter U23. Lo sloveno guida la squadra di mister Vecchi. NON A CASO – Il nuovo corso della neonata Inter U23 lo comincia Luka Topalovic. Il ragazzo sloveno, classe 2006, ha segnato infatti il primo gol in assoluto della seconda squadra dell’Inter, che è nata ufficialmente pochi giorni fa. Nel prossimo campionato di Serie C giocherà nel girone A ( vedi tutti i gironi ) e nella giornata di domani la Lega Serie C definirà pure le giornate. L’amichevole col Trento, la prima uscita per la squadra di mister Stefano Vecchi, è finita 2-2 ( vedi report ). 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Non poteva che aprire Topalovic la nuova era dell’Inter U23

Como-Inter LIVE 0-2: entra Iovine per il saluto al Sinigaglia, debutta Topalovic - Como-Inter, 38esima giornata di Serie A. Como-Inter 0-2 MARCATORI: 21` De Vrij (I), 51` Correa (I). GOAL E AZIONI SALIENTI 84` - Occasione per.

Como Inter, gioia dolce amara per Topalovic! Ieri esordio in prima squadra per il classe 2006 - di Redazione Como Inter, gioia dolce amara per Topalovic! Ieri esordio in prima squadra per il classe 2006 della Primavera nerazzurra.

Topalovic e l’emozione della prima volta: «Molto felice! Forza Inter sempre» - Luka Topalovic ha fatto il suo esordio in Serie A in occasione del match vinto dall’Inter contro il Como per 2-0.

Il centrocampista nerazzurro Luka Topalovic non prenderà parte al Mondiale per Club

L`Est Europa, da sempre fucina di grandi talenti, in special modo nella zona nevralgica del campo da calcio.