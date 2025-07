Non mangiare questo cibo avanzato rischi la vita

Alcuni cibi che rimangono “avanzi” del pranzo o della cena, non vanno assolutamente consumati mettono in pericolo la nostra salute. Alle volte capita di aver cucinato in abbondanza, e alla fine del pranzo o della cena ci si accorge che è avanzato molto cibo. La prima cosa che ci viene in mente è conservarlo per. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Non mangiare questo cibo avanzato, rischi la vita

Il Pam e il cibo buttato dai supermercati, gettato nell'umido tutto il pane avanzato invece di donarlo ai clochard o venderlo scontato - L’inchiesta del Giornale d’Italia sullo spreco alimentare nei supermercati; in un punto vendita della Pam abbiamo chiesto un panino al cumino, che era tra quelli appena gettati, l'operatore lo ha tirato fuori dal sacco della spazzatura, pesato e prezzato in € 0,41, a dimostrazione che era pane fresc

