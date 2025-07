Non è accettabile che ancora oggi un direttore generale citi la fragilità degli uomini in amore per giustificare atti di violenza È ora di uscire dalla caverna

«N oi uomini non sappiamo soffrire per amore, non abbiamo gli strumenti per rielaborarne la fine ». L'analisi che mi porge il mio interlocutore all'improvviso, durante un'intervista tutt'altro che intimista, mi suona quantomeno inopportuna. Femminicidio nel Torinese, il sindaco di Rivalta: "Comunità sgomenta" X Leggi anche › Femminicidi: come capire quando un rifiuto può scatenare la violenza? Ma mandiamo il film indietro: interno di un bell'ufficio romano, appuntamento cui arrivo spaccando il minuto (che brutto vizio, denota insicurezza), una segretaria che mi intrattiene: "Il dottore sta arrivando.

La cantante, criticata online per alcune foto scattate durante il Pride di Milano: "Le ragazze si ammalino per la vostra ossessione di commentare i corpi, di vivisezionarli e decidere cosa è accettabile e cosa non lo è” Vai su Facebook

