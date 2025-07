Non ascolto più la chiamata della palla la priorità è mio figlio

2025-07-24 14:53:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Due anni fa Anatra Ha giocato il suo ultimo gioco come professionista, e quindi, È senza attrezzatura e apparentemente in pensione. Se c’era qualche dubbio, il giocatore ha rilasciato un’intervista per lo sport di Gazzetta Dello in cui dice che “quando abbiamo aspettato che mio figlio nascesse, La formazione non era più una priorità . Volevo essere sempre al suo fianco. E Ora che Benjamin è qui Voglio vederlo crescere, no perdere un momento di tempo con lui “ Ho giocato alla mia ultima partita quasi due anni fa e non voglio davvero giocare Alexandre Pato Quello che era la perla di a AC Milano Dorado non è più per indossare gli stivali e mostrare la sua qualità su un campo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com