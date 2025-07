E’ iniziato dall’Auditorium Cottoni di Nocera Umbra il percorso per il rinnovo delle concessioni dei prelievi idropotabili dalle sorgenti del Topino. Concessioni firmate nel lontano 1955 e scadute solo da qualche giorno. L’incontro promosso dalla Regione e che si è svolto giovedì scorso, infatti, è stato il primo atto di partecipazione che consentirà , come detto dall’assessore regionale Thomas De Luca, a ciascuno di vedere i propri diritti riconosciuti e valorizzati: quindi nessuno rimarrà senz’acqua ma si lavora ad una riduzione dei prelievi dalle sorgenti nocerine. D’altronde l’importanza delle sorgenti è restituita dai numeri emersi durante l’incontro: il 18 per cento dell’acqua immessa nel sistema dei comuni gestiti da Umbra Acque viene da Nocera, così come il 30 per cento dell’acqua che alimenta i consumi della città di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nodo del rinnovo delle concessioni: "Riduzione dei prelievi dal Topino"