Il Day After dopo le violenze dei No Tav in Val di Susa svela l’ennesimo ambiguo atteggiamento della sinistra, che non si azzarda a pronunciare una sola frase contro i criminali. Un silenzio che il centrodestra non può fare a a meno di sottolineare. “Le violenze di questi giorni dei No Tav in val di Susa ripropongono il tema della tutela delle nostre Forze dell’ordine dall’aggressione di violenti”, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. Il campo largo resta muto sulle violenze dei No tav. “Grazie al governo Meloni e a Fratelli d’Italia – prosegue il presidente dei deputati di FdI – sono state recentemente varate norme che inaspriscono le pene per chi commette tali reati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - No Tav: dopo le violenze i silenzi e le ambiguità della sinistra. FdI: si applichi il decreto sicurezza