No Tav anche i poliziotti alzano la voce | Le opposizioni facciano una scelta di campo

Ieri pomeriggio i No Tav si sono esibiti nell'ennesima manifestazione violenta che si è trasformata in guerriglia. Sono state appiccate le fiamme, è stato tentato l'assalto ai cantieri, sono state lanciate pietre e bombe carta contro gli agenti all'interno. Ancora una volta le divise sono state costrette a difendersi per evitare problemi maggiori e solo grazie alla loro professionalitĂ tutto si è risolto senza gravi conseguenze, soprattutto per le persone. Ma i sindacati di polizia ora alzano la voce, perchĂ© da anni gli agenti sono oggetto di violenze gravi da parte dei soliti noti. Probabilmente la svolta arriverĂ ora con il Decreto Sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - No Tav, anche i poliziotti alzano la voce: "Le opposizioni facciano una scelta di campo"

In questa notizia si parla di: poliziotti - alzano - voce - opposizioni

No Tav, anche i poliziotti alzano la voce: Le opposizioni facciano una scelta di campo; Ddl sicurezza e scudo penale, litigi tra alleati; Roma – “Offesa grave a chi porta una divisa”. I poliziotti alzano la voce contro De Luca.

No Tav, anche i poliziotti alzano la voce: "Le opposizioni facciano una scelta di campo" - Dopo l'ennesimo assalto dei No Tav ai cantieri, i sindacati di polizia chiedono interventi mirati: "Mettere in campo un piano specifico finalizzato a debellare queste vere e proprie frange criminali" ... Si legge su msn.com