In occasione del Marvel Fantastic Four E - Prix di Londra, atto finale del campionato del mondo di Formula E, abbiamo intervistato Tommaso Volpe, managing director e team principal di Nissan. Nella prima stagione in cui sono scese in pista le monoposto di categoria Gen3 Evo, infatti, la squadra nipponica è riuscita a conquistare il titolo iridato fra i piloti, assegnato al britannico Oliver Rowland, con due gare di anticipo. Ora, seppur con maggiore pressione rispetto ai mesi scorsi, lo sguardo è già rivolto verso il futuro, con una sfida al vertice con Porsche ("Ma attenzione a Jaguar " ha sottolineato il numero uno della formazione nipponica) e all'avvento, previsto nella tredicesima stagione (in partenza alla fine del 2026 ), delle vetture Gen4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nissan, Volpe esalta il team: "Stagione pazzesca, Rowland dominante. Le Gen4 sono una grande sfida"