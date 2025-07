Nissan Juke | come funziona l' offerta a rate da 129 euro al mese

Fino al 31 luglio 2025 il piccolo Suv giapponese dalle forme arrotondate √® in offerta a rate mensili da 129 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Nissan Juke: come funziona l'offerta a rate da 129 euro al mese

