Nipote del boss Brusca gestisce hotel confiscato

Giorgio Cristiano, il nipote dell’ex boss Giovanni Brusca (foto), gestisce un albergo in pieno centro a Palermo, l’hotel Garibaldi, sequestrato alla mafia nel 2020. Ad assegnarlo alla sua società, la Cribea srl, è stato, nel 2021 il tribunale di Palermo col parere favorevole della Procura del capoluogo, della Questura e dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati. "È urgente effettuare opportuni approfondimenti sulla notizia che ci lascia sgomenti", commenta il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo, che è anche segretario della Commissione nazionale antimafia. A proporre al tribunale l’affitto dell’hotel alla Cribea srl sarebbe stato l’allora amministratore giudiziario della struttura che rientrava nel patrimonio del costruttore mafioso Francesco Paolo Sbeglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nipote del boss Brusca gestisce hotel confiscato

In questa notizia si parla di: nipote - boss - brusca - gestisce

Baby Gang videochiama Pandetta dal palco. Ma il nipote del boss è in carcere - "È mio fratello, un c... di casino per Niko Pandetta", ha incitato il pubblico dal palco di Catania l'artista, mostrando lo smartphone in cui si è visto il volto dell'amico che si trovava in carcere per spaccio

"Sala da poker abusiva alla Kalsa", arriva il dissequestro per il nipote del boss Gino "u mitra" - Dissequestrati un computer e il registro dei soci dell'associazione "Pkp Poker Palermo", il cui legale rappresentante è Danilo Abbate, nipote del boss della Kalsa Luigi Abbate, alias Gino "u mitra", tornato libero di recente dopo anni di carcere.

Mafia a Brescello: la nipote del boss. “Otto anni a Rosita Grande Aracri” - Reggio Emilia, 30 maggio 2025 – Otto anni di carcere. È la richiesta di condanna avanzata ieri dal pubblico ministero Beatrice Ronchi della Dda di Bologna per Rosita Grande Aracri di Brescello, a processo con rito abbreviato per l’accusa di associazione mafiosa nel filone di ‘ndrangheta ’Grimilde-bis’.

Nipote del boss Brusca gestisce hotel confiscato; Albergo confiscato alla mafia A Palermo, affidato al nipote del boss Giovanni Brusca; Hotel sequestrato alla mafia a Palermo affidato al nipote di Giovanni Brusca.

Un hotel confiscato alla mafia affidato in gestione al nipote di Brusca - La notizia è destinata a far discutere: Giorgio Cristiano, il nipote dell'ex boss Giovanni Brusca, gestisce un albergo in pieno centro a Palermo, l'hotel Garibaldi, sequestrato alla mafia nel 2020. Scrive ansa.it

Hotel sequestrato alla mafia dato in gestione al nipote dell’ex boss Giovanni Brusca - La notizia è destinata a far discutere: Giorgio Cristiano, il nipote dell’ex boss Giovanni Brusca, gestisce un albergo in pieno centro a Palermo, l’hotel Garibaldi, sequestrato alla mafia nel 2020. Segnala msn.com