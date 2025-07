Nino Simeone | Nuovo stadio? Sarei felicissimo

Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli. ha parlato a Tele A. Queste le sue dichiarazioni: "C'è stata un po' di sorpresa ma da 20 anni siamo abituati alle sorprese col calcio Napoli. Vogliamo mettere fine a questa telenovela che scoccia i tifosi, ma la verità è che come al solito da una parte si lavora e si progetta e dall'altra si fanno solo proclami ed è oggettivo. Non contesto la valutazione dei professionisti di ADL, ma il progetto è fatto da ingegnere e rettore (Cosenza e Manfredi, ndr). Maradona non idoneo? Non ho avuto questa sensazione, io non ero presente all'incontro con UEFA e FIGC e c'era questo signore che è l'avvocato della SSCNapoli.

Dal Comune, Simeone: "Il Napoli lavora su Poggioreale, sarebbe stato garbato saperlo" - Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, in merito al prossimo incontro con l'UEFA per lo Stadio Maradona: “Domani c ... Da msn.com