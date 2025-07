Niente moschea a Monfalcone | L' immobile è del comune

Il centro culturale islamico "Darus Salaam" è del comune di Monfalcone. Il Tar Friuli Venezia Giulia ha dato ragione all'amministrazione e respinto il ricorso presentato dal centro con il quale si impugnava il provvedimento che disponeva l'acquisizione "per legge" dell'immobile, che è sito in via. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: monfalcone - immobile - comune - niente

"Legge violata", l'immobile torna a Monfalcone: non sarà più una moschea abusiva - Si tratta di una vera e propria vittoria della Lega: a Monfalcone l'immobile di via Duca d'Aosta, noto come sede del centro islamico “Darus Salaam”, oggi torna definitivamente delle mani del comune.

Monfalcone, niente moschea: il comune acquisisce l’immobile - Era il novembre del 2023 quando il comune di Monfalcone si era fatto valere con la sua prima ingiunzione: dentro il Centro culturale islamico Darus Salaam vietato riunirsi per pregare, […] The post Monfalcone, niente moschea: il comune acquisisce l’immobile first appeared on il manifesto.

Monfalcone, niente moschea: il comune acquisisce l’immobile Nel Centro culturale islamico Darus Salaam vietato riunirsi per pregare: il Tar ha dato ragione all'amministrazione ma la comunità farà ricorso al Consiglio di Stato Marinella Salvi Vai su X

Il centro islamico Darus è passato nelle disponibilità immobiliari del Comune di Monfalcone nell’ambito della procedura avviata dall’amministrazione municipale in base alla legge regionale 9 del 2019, che prevede la possibilità , per un Comune, di avviare un Vai su Facebook

Monfalcone, niente moschea: il comune acquisisce l’immobile; Niente moschea a Monfalcone: L'immobile è del comune; Il Tar dà ragione al comune di Monfalcone nel ricorso del Darus Salaam.

Monfalcone, niente moschea: il comune acquisisce l’immobile - Città (Italia) Era il novembre del 2023 quando il comune di Monfalcone si era fatto valere con la sua prima ingiunzione: dentro il Centro culturale islamico Darus Salaam vietato riunirsi per pregare, ... Come scrive ilmanifesto.it

Il comune di monfalcone acquisisce il centro culturale islamico darus salaam dopo sentenza tar friuli venezia giulia - Il comune di Monfalcone acquisisce il centro culturale islamico Darus Salaam in via Duca d’Aosta 28 dopo la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia che conferma la violazione delle norme urbanistiche e ... Riporta gaeta.it