Nonostante una squadra che viene costruita a rilento in casa Roma filtra ottimismo dopo gli ultimi interessanti colpi di calciomercato. La prossima annata di serie A vedrà grandi sorprese e parte dal fatto che praticamente quasi tutte le big del nostro campionato hanno cambiato allenatore. Una delle squadre che desta maggior curiosità è sicuramente la Roma di Giampiero Gasperini e la società sta facendo di tutto per accontentare le richieste del neo tecnico giallorosso. (Lapresse) TvPlay Sicuramente non è facile visto che parliamo di un club alle prese con problemi legati al Fairplay finanziario ma la Roma vuole accontentare il suo nuovo allenatore e già ha messo a segno colpi importanti. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Niente Milan e Napoli, c’è la Roma: è sfida a due big europee