Una mozione proposta dal gruppo di centrodestra per collocare in un tratto di via Masini, quello tra la piazza e via XX Settembre, un dosso "non newtoniano", cio√® di quelli che si irrigidiscono se si passa a una velocit√† superiore al limite, √® stata respinta dalla maggioranza di centrosinistra con la motivazione che "sentito anche il parere dei vigili e dei tecnici", non si pu√≤ mettere un dosso in un tratto di strada con quelle caratteristiche, cio√® stretto e non rettilineo. La mozione del centrodestra, illustrata in consiglio comunale dal consigliere Michael Paperetti, partiva dalla premessa della pericolosit√† di quel tratto di strada dovuta alla eccessiva velocit√† con cui spesso vi transitano i veicoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - "Niente dosso in via Masini". Possibili 30 orari

