Nicolussi Caviglia compie il salto in una big? Aumentano le voci sull’ex Juventus | ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione È la prima scelta!

Nicolussi Caviglia fa il salto in una big? Non si placano le voci sull'ex Juventus: ecco dove potrebbe trasferirsi nella prossima stagione. Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo per quanto riguarda il centrocampo. La dirigenza viola, in stretto contatto con il tecnico Stefano Pioli, è alla ricerca di profili complementari per costruire una mediana completa e versatile. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono due i nomi caldi sul taccuino del club: da un lato la forza fisica di Simon Sohm, dall'altro la qualità tecnica di Hans Nicolussi Caviglia. Simon Sohm è il prescelto: un gigante per il centrocampo viola.

