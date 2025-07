Nicolò Martinenghi si è tagliato i capelli di nuovo ed è pronto a vincere anche fuori dalla vasca

Ci sono pochi momenti nella vita in cui un uomo si guarda allo specchio e pensa: «Ora basta, è il momento di darci un taglio». Per alcuni succede dopo una delusione amorosa, per altri dopo aver binge-watchato due stagioni di Narcos. Per Nicolò Martinenghi, campione olimpico dei 100 rana che è appena sceso in vasca ai Mondiali di nuoto di Singapore, succede prima di ogni grande competizione. Già alle Olimpiadi di Parigi ci aveva sorpreso con quel biondo ossigenato che ci aveva regalato le giuste vibes y2k. Vincendo in vasca e non solo. Facendo impazzire TikTok, Instagram, e probabilmente anche il parrucchiere del villaggio olimpico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

