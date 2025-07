Nicolò Martinenghi | Ho fatto fatica ma ho nuotato un tempo che non siglavo da un bel po’ alla mattina

Buona mattina per Nicolò Martinenghi nei 100 rana dei Mondiali a Singapore. Per lui 58?84 nelle batterie, fatto che gli permette di ottenere il terzo crono, il che per quanto concerne la semifinale è tutto fuorchĂ© un problema, anzi. Ma la questione, per “Tete”, è da rimarcare anche per com’è arrivato questo suo tempo. Così Martinenghi alla Federnuoto: “ Ho fatto fatica non lo nego e mi sentivo anche pesante. Però ho nuotato un tempo che la mattina non siglavo da un bel po’. Sono al settimo cielo per questo motivo. Adesso mi devo concentrare e pensare alla semifinale, perchĂ© la concorrenza è tanta e bisognerĂ battagliare per entrare in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

