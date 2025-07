Nicolò Martinenghi come Rocky Balboa | Ho ancora delle cartucce da sparare Squalifica? Persi due anni di vita

Si conclude con un epilogo clamoroso la seconda semifinale dei 100 rana maschili dei Mondiali di nuoto 2025. Nicolò Martinengh i aveva concluso il penultimo atto con il secondo tempo assoluto dietro il cinese Qin Haiyang, prima di essere incredibilmente squalificato dai giudici per un’irregolare gambata a delfino. Dopo pochi minuti, ed il conseguente ricorso da parte della Federazione, il campione olimpico in carica è stato riammesso in finale, tirando un sospiro di sollievo dopo attimi surreali. L’azzurro classe 1999, dopo la frustrazione iniziale, ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: “Vorrei due anni della mia vita indietro. 🔗 Leggi su Oasport.it

